Prinzessin Madeleine & Christopher O'Neill: Ehe-Drama! Ihr Traum zerplatzt wie eine Seifenblase

Gut möglich, denn in den vergangenen Wochen hatte der Unternehmer reichlich Gelegenheit, in der Heimat seiner Frau Palastluft zu schnuppern, etwa beim Nationalfeiertag Anfang Juni – ein verlässlicher Vorgeschmack auf den Alltag, der ihn künftig erwarten würde, gespickt mit offizielle Termine im Kreise der Königsfamilie und komplexen Traditionen, die es zu beachten gilt – all das unter den wachsamen Augen der Öffentlichkeit. Wie sehr der Unternehmer den royalen Lifestyle verabscheut, ist kein Geheimnis, immerhin verzichtete er nach seiner Heirat auf sämtliche ihm zustehenden Titel und Ehren.

Kaum vorstellbar, dass er den Umzugsplänen seiner Frau begeistert zugestimmt hat, gut vorstellbar hingegen, dass die jüngste Stippvisite in Stockholm zu einer Art Zukunfts-Panik und rasantem Rückzieher geführt hat. Die amtliche Begründung dieses Sinneswandels klingt jedenfalls eher fadenscheinig: Es sei einfach so, meldet der Palast, "dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war." Immerhin liegt die Verkündung der Rückkehrpläne schon einige Monate zurück, da wäre eigentlich reichlich Zeit gewesen, einen transatlantischen Wohnsitz-Wechsel zu organisieren.

Doch nun muss die Prinzessin die ersehnte Verlegung ihres Lebensmittelpunkts also vorerst auf Eis legen. Fragt sich nur, wie lange sie das noch mitmacht. Sollte Chris sich nicht endlich zusammenreißen, droht eine erste Ehekrise. Immerhin hat Madeleine ihr Leben schon zweimal für ihn umgekrempelt, Familie und Freunde zurückgelassen, um ihm erst nach London und dann nach Florida zu folgen. Wie es heißt, soll sie in den USA nie wirklich angekommen sein und extremes Heimweh haben. Da wäre es nach all den Jahren wohl an Chris, seiner Frau zuliebe die eigene Komfortzone zu verlassen und sich kompromissbereit zu zeigen. Nicht, dass Madeleine ihre Kisten am Ende noch ohne ihn packt…