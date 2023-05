Königin Silvia: Jetzt muss der König für seine Untreue blechen

Schon bei der ersten Änderung sahnte Silvia richtig ab: Carl Gustaf übertrug ihr einen großen Teil seiner Wertpapiere, bei der zweiten überschrieb der geschröpfte König seiner Gattin auch noch glatt die Hälfte seiner millionenschweren Lebensversicherungen. Das hat in Silvias Schatulle natürlich ordentlich geklingelt. Ohne Geld und Aktien wäre sie bei einer Scheidung nicht nur eine Ex-Königin – sondern auch fast mittellos.

Doch so kann sie sich entspannt zurücklehnen und ihren Triumph in vollen Zügen genießen. Der König hat es zwar ordentlich krachen lassen, aber er zahlte auch einen hohen Preis für seine Vergehen. Man könnte es als eine Art Entschädigung sehen, die Silvia für all die Schmach, die Tränen und der Wut erhalten hat.

Gleichzeit hat sich Carl Gustaf so aber auch Silvias Schweigen erkauft. Was der König wirklich noch so alles trieb – das wird die Welt wohl nie erfahren. Jedenfalls nicht von seiner Frau. Die schwedische Königin hat eine Zitrone erwischt und Limonade draus gemacht.

