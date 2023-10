Königin Silvia & Prinzessin Victoria: Jubel in Schweden! Endlich gibt es wieder Hoffnung

Prinzessin Madeleine lacht lauthals los, Prinzessin Sofia freut sich mit ihr – und ihre Männer stimmen ebenfalls in das Gelächter ein. Diese Szene spielte sich am 50. Thronjubiläum des schwedischen Königs ab, als die Familie auf dem Balkon stand. Das Volk konnte kaum glauben, was es sah. Seit wann verstehen sich die Prinzessinnen so gut? Galten sie doch einander als spinnefeind! Palastinsider verraten: Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria haben für Frieden gesorgt. So haben die beiden Frauen die Familie versöhnt …