Kronprinzessin Victoria: Duell um ihre Gunst! Der Familienstreit eskaliert endgültig

Ene, mene, muh und raus bist du! Muss sich Kronprinzessin Victoria bald entscheiden, wer höher in ihrer Gunst steht – Schwester Madeleine oder Schwägerin Sofia? In der schwedischen Königsfamilie werden die Karten nämlich gerade neu gemischt. Zwar hat Madeleine den Umzug nach Schweden um ein Jahr verschoben, doch sie wird den gesamten Sommer in ihrer Heimat verbringen und Vorbereitungen für die Zukunft treffen. Und mit Sicherheit wird sie ihren alteingesessenen Platz wieder einnehmen wollen. Schließlich ist SIE ja die Tochter des Königspaares.