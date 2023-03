Königsgemahlin Camilla: Sie wagt einen Neuanfang ohne Charles

Seit 18 Monaten soll die Königsgemahlin von König Charles nun schon Onlinekurse bei den "Silbernen Schwänen" der Royal Academy of Dance belegen. Ihre Liebe zum Ballette entdeckte Camilla Parker-Bowles erst im Alter von 75 Jahren und kommt nun aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Im ARD-Format "Brisant" ließ sie nun durchsickern, was sie so an dem Tanzsport fasziniert: