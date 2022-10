Konny Reimann & Manuela Reimann nach Trennungsgerüchten: Jetzt herrscht Gewissheit

So machten in der letzten Zeit immer neue Gerüchte die Runde, dass es zwischen den beiden ganz gewaltig kriseln soll! Doch was ist dran an den Spekulationen? Unter einem "Instagram"-Post verschafft Manuela nun Klarheit! Nachdem ein User erneut wissen wollte, ob die beiden ihrer Ehe ein Ende gesetzt haben, gibt Manu zu verstehen: "Stimmt natürlich nicht!" Eindeutige Worte, die keine Zweifel mehr zulassen! Manuela und Konny sind so glücklich wie am ersten Tag! Ob sie den Ehekrisengerüchten damit wohl ein jähes Ende setzten konnten? Wir können gespannt sein ...