Konny Reimann & Manuela Reimann: Sie schweben im Babyglück

"Enkelkind Nr. 4 ist unterwegs… Janina ist mit ihrem zweiten Kind schwanger… und wir freuen uns sehr!!!!" verrät Manuela Reimann nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts! Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten, die bei ihren Fans waren Jubel auslöst! So heißt es unter dem Beitrag: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Schwangerschaft deiner Tochter! Ihr seid klasse" sowie "Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch". Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns Manu in der nächsten Zeit wohl mit noch ein paar Schwangerschafts-Updates ihrer Tochter versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...