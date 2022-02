Konny Reimann & Manuela Reimann: Unerwartete Rückkehr nach Deutschland

Wie Konny und Manu nun in ihrer Sendung "Willkommen bei den Reimanns" berichten, sind es mehrere Punkte, die sie an Deutschland und der Hansestadt vermissen. So ist es bei Manu vor allem "ein richtig gemütlicher, schöner, deutscher Weihnachtsmarkt", während Konny eher das Nachtleben in der Hafenmetropole vermisst, "wo man denn Abends mal hingehen kann. Hier ist ja gar nix. Hier ist der Hund begraben." Auch die deutsche Zuverlässigkeit fehlt den Reimanns: "Das ist hier gewöhnungsbedürftig, da musst du echt ein dickes Fell haben, um das zu überstehen." Klingt ganz danach, als würden die beiden immer mehr Vorzüge in einem Leben in Hamburg entdecken. Ob die beiden wohl demnächst zurückkommen werden? Wir können gespannt sein...