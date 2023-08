Konny & Manu Reimann: Folgenschwere Entscheidung! Alle Zeichen stehen auf Trennung

"Du weißt eigentlich ja schon, was bei uns passiert, wenn unsere Häuser blau gestrichen sind, oder? Also bis jetzt sind wir immer danach umgezogen", erklärt sie in der Sendung. "Ich glaube, wenn ich jetzt den Kindern erzähle, dass wir unser Haus gerade wieder blau malen. Ich meine, die wissen zwar, es dauert eine Weile, das Haus ist ja auch ein großes Haus und hat auch noch Anbauten. Aber ich glaube, die wittern dann auch eventuell schonmal wieder was. Es ist bei uns einfach so: In dem Moment, in dem ein Haus fertig gestrichen ist, dann ist das für uns wieder wie so ein kleiner Aufbruch." Heißt das, dass die Reimanns Hawaii bald verlassen und sich ein neues zu Hause suchen? Manu gibt Entwarnung: "Noch haben wir keine Pläne. Noch haben wir auch noch keine Ideen. Wir streichen jetzt erstmal das Haus und dann mal gucken, was kommt..."