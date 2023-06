Kronprinzessin Mette-Marit: Große Sorge! Ist sie zu schwach für die Krone?

Blasenkrebs, Herzprobleme und Infektionen: Haralds Krankenakte wird immer dicker. Aktuell wird er zum wiederholten Male im Krankenhaus behandelt, schickte seinen Sohn und seine Schwiegertochter zur Krönung von Charles III. Schon seit 20 Jahren schultert das Kronprinzenpaar viele Termine und Pflichten des angeschlagenen Monarchen.

Doch in letzter Zeit ließ Mette-Marit sich immer öfter entschuldigen, denn auch um ihre Gesundheit steht es nicht gut. Vor fünf Jahren wurde bei ihr eine Lungenfibrose diagnostiziert. Die chronische Krankheit, bei der Gewebe nach und nach verhärtet und vernarbt, ist unheilbar und kann sogar tödlich verlaufen, wenn sie nicht behandelt wird. Mette nimmt Medikamente, trotzdem bleiben die Beschwerden, so dass die dreifache Mutter bereits Veranstaltungen abbrechen musste, weil ihr alles zu viel wurde. Als Königin an Haakons Seite dürfte ihr Pensum noch deutlich anstrengender werden. Viele fragen sich schon jetzt besorgt, ob sie das schaffen kann. Sieht ganz danach aus, als müsse ihre Tochter Ingrid Alexandra früher aushelfen als gedacht...

