Prinzessin Victoria: Paukenschlag in Schweden! Ist die Familie ihr so egal?

Eigentlich wollte Prinzessin Victoria den Sommer mit ihrer Familie auf der schwedischen Insel Öland genießen. Doch dann kam plötzlich alles anders! Denn überraschend wurde der Royal bei einem offiziellen Termin in Stockholm gesichtet - zumindest zeigt das ein Foto. Während die Familie weiterhin den Urlaub in der Villa "Skönvik" verbrachte, musste die zukünftige Königin zu einer Sitzung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, wie die schwedische Zeitung " Svensk Damtidning " berichtet. Allerdings war dieser Termin offiziell nicht vorgesehen und stand nicht im königlichen Kalender, wie die Zeitung betont. Scheinbar nimmt die Regierung, die die Sitzung einberufen hat, wenig Rücksicht auf die Urlaubspläne der Royals. Denn auch Victorias Vater, König Carl Gustaf, musste nach Stockholm reisen. Was der Grund für die spontane Eil-Sitzung war, bleibt jedoch unklar.

Inzwischen soll sich die Prinzessin von Schweden wieder bei ihrem Ehemann und Kindern auf der Insel Öland befinden. Hoffentlich kann die königliche Familie ihren restlichen Urlaub genießen, bevor die Pflichten und Aufgaben der Krone erneut rufen...