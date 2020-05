Uschi Obermaier: So enthaltsam lebt die Sex-Ikone heute

Wir schreiben das Jahr 1968: Freie Liebe, Frieden und Sexualität sind das Aushängeschild einer ganzen Generation junger Akademiker. Mittendrin Uschi Obermaier! Mit ihren 22 Jahren kämpft das freiheitsliebende Fotomodell aus München ganz vorne an erster Front der Studentenrevolte. Nach wilden Jahrzehnten gefüllt von Sex, Drogen und politischen Kämpfen, genießt Uschi Obermaier heute ein ruhiges Leben in Los Angeles. Trotz fehlender Rente hat die Ikone der 68er ihr Glück im goldenen Westen gefunden. Typisch Uschi Obermaier, wagt sie nun mit 73 Jahren noch einmal den Neuanfang.

So wurde Uschi Obermaier zum Sex-Symbol der 60er

Mehr als 50 Jahre sind seit der 68er-Bewegung vergangen. Damals avancierte die Tochter eines Münchner Dekorateurs über Nacht zu einer erotischen Ikone der Freiheit. Sie fand Unterschlupft in der legendären Kommune I in Berlin, verliebte sich in den Kommunarden Rainer Langhans und ließ inmitten der politischen Wirren die Hüllen für zahlreiche renommierte Erotikmagazine wie den „ “ fallen.

Model Uschi Obermaier und Kommunarde Rainer Langhans waren das Kult-Paar der 68er-Bewegung Foto: Getty Images

Völlig unpolitisch, doch bildschön und freiheitsliebend eroberte Uschi Obermaier in ihren Zwanzigern nach und nach die Herzen von Musik-Legenden wie Jimi Hendrix, oder Keith Richards. Das Fotomodell mit abgebrochener Ausbildung avancierte in der Rolle der Geliebten zum weltweit ersten Groupie der Musikszene. Später heiratete Uschi Obermaier die Hamburger Kiezgröße Dieter Bockhorn, doch ein tödlicher Motorradunfall in Mexiko bereitete der vielversprechenden Liebe ein frühes Ende.

Uschi Obermaier lebt heute in Los Angeles

Aus der jungen, freiheitsliebenden Herzensbrecherin ist heute eine ältere, ruhige Dame geworden. Ihren Sexappeal hat Uschi Obermaier zwar auch mit über 70 Jahren noch nicht eingebüßt, doch dafür hat sie ihr wildes Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Bereits in den 80er Jahren verließ die gebürtige Münchenerin ihre Heimat und ließ sich mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft im sonnigen Los Angeles nieder. In den Hügeln von Topango Canyon genießt Uschi Obermaier das einfache Leben. Statt einem Mann hat sich die Sex-Ikone heute lieber einen Hund namens Lulla angelacht. "Ich stehe gewöhnlich um acht Uhr auf. Dann gehe ich erstmal mit dem Hund vor die Tür die Zeitung holen. Man hat Platz. Ich blicke 45 Meilen weit über Hügel und Gebirgszüge. Die Natur gibt mir Inhalt, macht mir Freude und gibt mir Peace," verrät sie dem „Stern“.

Uschi Obermaier: Schmuck-Design statt „Dschungelcamp“

Ihr Geld verdient sich Uschi Obermaier heute als Schmuckdesignerin. Gegenüber „Süddeutsche Zeitung“ erklärt sie: "Ich will aber keine Firma haben, auf keinen Fall. Das ist nichts für mich. Ich kann nicht verantwortlich für andere Leute sein. Ich kann gerade mal für mich selbst verantwortlich sein." Da sie keinen Cent Rente erhält, kann das ehemalige Fotomodell, das einst Tagesgagen von 1200 D-Markt einsackte, keine großen Sprünge machen. Ihre Ideale stehen für Uschi Obermaier auch heute hoch im Kurs, denn trotz knapper Kassen schlägt sie Angebote für deutsche Realityshows wie „ “ oder „Let’s Dance“ regelmäßig aus.

Auch mit über 70 Jahren braucht sich Uschi Obermaier heute nicht hinter ihrem Double Natalia Avelon, welche die Sex-Ikone in der Verfilmung "Die wilden Jahre" darstellt, verstecken Foto: Imago

Doch nach 30 Jahren in Kalifornien, wagt die 73-Jährige Rentnerin 2020 trotzdem noch einmal eine große Veränderung. So verlässt die Wahlamerikanerin ihre Heimat und zieht nach Portugal. „Das wird rund ein halbes Jahr dauern. Sehr aufregend. Ich spreche nur ein paar Brocken Portugiesisch, aber ich freue mich drauf. Meine Sachen aus Los Angeles sind in einen Container gepackt, kommen hoffentlich demnächst wohlbehalten in Lissabon an. Auch meine alte, große Schmuckwerkbank habe ich mitgenommen.“ An der sonnigen Algarve hat sich das Ex-Model ein renovierungsbedürftiges Zwei-Hektar-Grundstück mit Farmhaus und zahlreichen Orangen- und Olivenbäumen zugelegt. Im Herzen bleibt Uschi Obermaier auch mit ihren rüstigen 73 Jahren wild und unbezähmbar. Ganz die Alte also!

Nicht nur Uschi Obermaier, sondern auch Bonnie Bianco hat ihre natürliche Schönheit auch im Alter nicht verloren...