Laura Maria Rypa: Baby-News! Sie shoppt schon rosa Strampler

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) waren sich in Sachen Familienplanung schon häufiger uneinig. So pochte der Sänger vor der Geburt von Sohn Amelio darauf, sich ein kleines Mädchen zu wünschen. Am Ende freute er sich dennoch über den dritten männlichen Nachfahren. Laura wiederum hoffte auf einen zweiten Jungen: "Die Gesundheit ist das Wichtigste und im Endeffekt ist es egal, was es wird, aber ich würde mich unfassbar über einen weiteren Jungen freuen."