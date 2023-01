Laura Maria Rypa: Ehrliches Update! So viel hat sie in der Schwangerschaft zugenommen

In ihrer Instagram-Story berichtet Laura Maria Rypa immer wieder von ihrer Schwangerschaft. Aktuell befindet sich die 27-Jährige im Endspurt, denn schon im Februar soll es soweit sein. Nun, kurz vor der Geburt, gibt sie zu, wie viel sie in der Schwangerschaft an Gewicht zugelegt hat: "Knapp 15 Kilo", verrät sie. Erst im letzten Trimester kam, ihren Angaben nach, jedoch erst das Meiste dazu: "Ich habe einen richtigen Schub bekommen, aber es kam auch viel Wasser dazu".

Die Schwangere verrät weiter, dass sie in dieser Zeit jedoch auch auf ihre Ernährung geachtet habe und gibt zu: "Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich mich eh sehr ausgewogen ernähre, aber ich esse wirklich das, worauf ich Lust habe." Dennoch kann sie auf Süßes nicht verzichten. Wie sie weiter berichtet, habe sie nicht auf ihre Hebamme gehört, die ihr empfohlen hatte, den Genuss von Süßigkeiten zu reduzieren. Solange Mutter und Kind gesund und munter sind, ist der ein oder andere Bissen Schokolade, ja auch nicht verwerflich.

