Laura Maria Rypa: Schock für die Schwangere! So viel wiegt ihr Baby bereits

„Wir waren heute beim Frauenarzt und der Kleine wiegt aktuell 2,1 Kilo und ist 47 Zentimeter groß. Er hat einen ordentlichen Schub gemacht. Und wenn ich so überlege, dass ich erst Mitte Februar entbinden soll, will ich gar nicht wissen, was noch so dazukommt. Ich glaube, 47 Zentimeter sind schon ordentlich, aber Hauptsache dem Kleinen geht es gut.“

Laura Maria Rypa