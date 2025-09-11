Pietro Lombardi über schlaflose Nächte und Gewichtsprobleme nach Trennung
Wie geht es Pietro Lombardi nach der Trennung? Der Sänger lässt sich nicht gerne in die Karten gucken, hat nun aber einiges preisgegeben …
Wie selbstkritisch ist Pietro Lombardi wirklich?
© IMAGO / Panama Pictures
In seiner aktuellen Instagram-Story posiert Pietro Lombardi (33) mit Fitness-Trainer Yannick Braun in einem Gym. Im Hintergrund sieht man einen Boxring und zahlreiche Gerätschaften. Damit verdichten sich die Hinweise, dass der Sänger seit der Trennung in Düsseldorf lebt, denn mittels Onlinerecherche lässt sich schnell herausfinden, dass Braun dort offenbar in einem hiesigen Fitnessstudio arbeitet. Das würde passen, wurde Lombardi doch bereits vor einigen Wochen beim Shoppen auf der Düsseldorfer Königsallee abgelichtet.
Pietro Lombardi meckert über seinen Körper
„Das ist mein Leben und das ist sein Leben und jetzt sagt selbst, was hier falsch läuft“, hört man Pietro unken, als er neben dem Fitness-Trainer steht, während beide Männer ihre Bäuche präsentieren – der Sportler sein Sixpack, der Sänger seinen etwas weicheren, vollständig tätowierten Bauch. Gewicht ist für den Sänger seit Jahren ein Thema, immer wieder gibt er seinen Fans Trainings-Updates, beklagt sich über seine körperliche Fitness.
In der nächsten Insta-Story geht es damit direkt weiter: „So, fertig mit dem Sport – ihr habt meinen Astralkörper gesehen“, so der 33-Jährige selbstironisch. Sein harsches Urteil: „Katastrophe! Zurzeit ist echt Müll.“ Oje! „Ich glaub, bald geht’s wieder voran“, beteuert er noch, bevor er über die Pläne für den Tag spricht. Er müsse „viele Sachen erledigten“ und seinen „Großen aus der Schule abholen“.
Über die Trennung schweigt er weiter
Dann startet er eine Fragerunde – für Fans derzeit immer wieder eine willkommene Gelegenheit, Pietro Lombardi über seine Trennung von Laura Maria Rypa (29) auszufragen, zu der er sich aber lieber bedeckt hält. Stattdessen pickt er sich diesmal lieber Fragen raus, in denen es um Famefighting, das bevorstehende „Glücksgefühle“-Festival oder seine Twitch-Ambitionen geht.
Pietro räumt Fehler ein
Nur bei einer Antwort wird es wichtig persönlich. „Glaubst du[, du] bist ein perfekter Vater?“, wollte ein Fan wissen. „Nein, hab ich auch nie behauptet und bin ich wahrscheinlich leider nicht immer, aber ich versuche es“, entgegnet der Sänger.
Es folgt ein „Tutorial“ zum Thema Steine schmeißen und später eine Nahaufnahme: „So, mein Großer ist eingeschlafen. Was mach’ ich jetzt eigentlich noch? Eigentlich bisschen planlos gerade. Ich muss morgen ganz früh raus“, erzählt er dann.
Schlaflose Nächte – wegen Laura Maria?
Und noch etwas anderes gibt Lombardi preis: Offenbar leidet er aktuell unter Schlafproblemen. „Ich muss bisschen schlafen, ich schwör’, ich schlaf’ zurzeit vier Stunden im Schnitt“, gesteht er. „Aber mein Rhythmus ist generell komisch beim Schlafen“, schiebt er dann noch schnell hinterher – vielleicht, damit bloß niemand die schlaflosen Nächte mit seiner aktuellen Trennungs-Situation in Verbindung bringt …