„Das ist mein Leben und das ist sein Leben und jetzt sagt selbst, was hier falsch läuft“, hört man Pietro unken, als er neben dem Fitness-Trainer steht, während beide Männer ihre Bäuche präsentieren – der Sportler sein Sixpack, der Sänger seinen etwas weicheren, vollständig tätowierten Bauch. Gewicht ist für den Sänger seit Jahren ein Thema, immer wieder gibt er seinen Fans Trainings-Updates, beklagt sich über seine körperliche Fitness.