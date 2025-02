Laura Maria Rypa: "Let’s Dance"-Pläne auf Eis gelegt?

Laura Maria Rypa, die Verlobte von Pietro Lombardi (33), enthüllte kürzlich auf Instagram, dass sie über eine Teilnahme an der Erfolgsshow "Let’s Dance" nachgedacht habe. Doch trotz des positiven Zuspruchs von Pietro und ihren Fans sieht die 29-Jährige die Herausforderung des intensiven Tanztrainings kritisch: "Man bekommt ja mit, was für ein krasses, intensives Training dahintersteckt", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Das Tanzen sei anspruchsvoll und verlange nach extremer Disziplin, Körperkontrolle und Ausdauer. Und ist vor allem sehr zeitintensiv: "Jeder, der dort mitmacht, hat meinen größten Respekt!", lobt Laura Maria das Engagement der diesjährigen Teilnehmer.