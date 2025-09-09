Laura Maria Rypa: Loch in Kleiderschrank – was ist die Erklärung?
Ein mysteriöses Detail in Laura Maria Rypas Ankleidezimmer sorgt für Aufsehen. Fans spekulieren wild über ein faustgroßes Loch im Schrank und das ausgerechnet kurz nach dem Liebes-Aus mit Pietro Lombardi.
Bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa scheint es dieses Mal endgültig vorbei zu sein.
© IMAGO / pictureteam
In den sozialen Medien sorgt aktuell ein ungewöhnlicher Anblick für Gesprächsstoff: Influencerin Laura Maria Rypa (29) gewährte ihren Followern einen Blick in ihr Zuhause – aber plötzlich stand nicht das edle Interieur im Mittelpunkt, sondern ein deutlich sichtbarer Schaden an ihrem Schrank.
Auffälliges Loch im Ankleidezimmer
In einer Instagram-Story zeigte die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi ihren Garderobenraum. Dabei entdeckten Fans etwas, das sie sofort stutzen ließ: Ein faustgroßes Loch prangte in einer der Schranktüren. In den Kommentaren dauerte es nicht lange, bis wilde Spekulationen die Runde machten. Viele Follower fragten sich: Handelt es sich etwa um einen Faustabdruck?
Einige User scherzten sogar, jemand habe sich „mit der Faust verewigt“. Ob das stimmt oder nicht, ist allerdings völlig unklar – denn Laura selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.
Heikler Zeitpunkt nach Trennung
Brisant wird die Entdeckung vor allem wegen des Timings. Erst am 17. August hatte die zweifache Mama öffentlich das Beziehungsende mit Pietro Lombardi (33) bekanntgegeben. „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen“, erklärte sie damals auf Instagram.
Viele Fans fragen sich nun, ob das Loch im Schrank womöglich mit der Trennung in Verbindung stehen könnte.
Einen bitteren Beigeschmack hinterlässt auch der Umstand, dass es im Oktober 2024 einen Polizeieinsatz bei den beiden gegeben hatte, nachdem Pietro Lombardi im Streit aggressiv geworden war.
Pietro Lombardi meldet sich zurück
Während Laura Maria schweigt, zeigt sich Pietro bereits wieder auf öffentlichen Veranstaltungen. Nur wenige Tage nach dem Liebes-Aus trat der Sänger bei der „Love Island VIP“-Premiere in Köln auf und performte seinen Hit „Fuego“. Trotz der privaten Veränderungen erklärte er im Interview mit TV Movie Online, dass es ihm aktuell „sehr gut“ gehe!
Ob Laura Maria das Rätsel um das Loch in ihrem Kleiderschrank irgendwann auflösen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleibt es bei Gerüchten und Spekulationen.