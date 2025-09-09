Laura Maria Rypa: Loch in Kleiderschrank – was ist die Erklärung?

In einer Instagram-Story zeigte die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi ihren Garderobenraum. Dabei entdeckten Fans etwas, das sie sofort stutzen ließ: Ein faustgroßes Loch prangte in einer der Schranktüren. In den Kommentaren dauerte es nicht lange, bis wilde Spekulationen die Runde machten. Viele Follower fragten sich: Handelt es sich etwa um einen Faustabdruck?