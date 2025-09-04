Nach Trennung von Pietro Lombardi: Hier lebt Laura Maria jetzt
Seit der Trennung von Pietro Lombardi rätseln Fans: Wie geht es mit Laura Maria Rypa weiter? Jetzt klärt die Influencerin auf.
Laura Maria Rypa klärt über ihre Wohnsituation auf.
Die Trennung von Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) liegt nun einige Wochen zurück, dennoch bleibt das überraschende Liebes-Aus für viele Fans ein Thema, auch, weil beide Seiten völlig unterschiedlich damit umgehen. Während Laura Maria den Weg nach vorne sucht und sich bei Instagram verletzlich und offen zeigt, präsentiert sich Pietro zumindest in der Öffentlichkeit gut gelaunt und locker.
Laura Maria Rypa klärt über Wohnsituation nach Trennung auf
Auf ein Statement zu Lauras Trennungsverkündung warten Fans vergebens, stattdessen berichtet der Sänger fleißig von seinen neuen Projekten. Wenngleich auch seine Ex wieder beruflich durchstarten und darauf ihren Fokus legen will, ist das Aus für Laura Maria weiterhin Thema. In einem Q&A bei Instagram stellt sie sich den Fragen ihrer Follower.
Ein Fan wollte wissen, wo sich der TV-Star gerade aufhalte. Lauras Antwort: "Ich lebe aktuell mit den Kindern bei meinen Eltern." Damit ist klar, dass Pietro wohl in dem gemeinsamen Haus des Ex-Paares geblieben ist. Klar ist: Die Kleinen kommen für Laura Maria an erster Stelle. Ein Umstand, den sie in ihrer Story auch noch einmal deutlich betont. "Meine Kinder und meine Familie sind mein größter Halt. Alles, was ich tue, mache ich nur für sie. Sie sind das, was mich glücklich macht und was mir Kraft gibt, auch wenn ich mir vieles anhören muss. Ich bleibe trotzdem stark für meine Kinder", betont die junge Mutter.
Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Kritik
Fest steht aber auch: Die Arbeiten an dem neuen Eigenheim gehen weiter. Ob die Blondine dort nun alleine mit ihren Söhnen einziehen wird, bleibt abzuwarten. Die Spekulationen um das neue Haus sorgen aber auch für Vorwürfe gegen die Influencerin, mit denen sie nun endgültig aufräumen will. "Gerade beim Thema Haus höre ich ständig: 'Was willst du da überhaupt? Das gehört doch gar nicht dir.' Aber keiner weiß, wie es wirklich ist. Ich habe dieses Haus zur Hälfte gekauft, ich habe genauso investiert, ich arbeite dafür, auch wenn das manche nicht sehen wollen", stellt sie klar.
Eigentlich wolle sie sich dazu gar nicht äußern, doch fühle sich durch die Kommentare nun dazu gezwungen. "Wenn man keine Ahnung hat, warum redet man dann überhaupt?", wettert die Blondine. Ein klares Statement, das nun hoffentlich zumindest beim Thema Hauskauf für Ruhe sorgt.