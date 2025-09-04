Nach Trennung von Pietro Lombardi: Hier lebt Laura Maria jetzt

Ein Fan wollte wissen, wo sich der TV-Star gerade aufhalte. Lauras Antwort: "Ich lebe aktuell mit den Kindern bei meinen Eltern." Damit ist klar, dass Pietro wohl in dem gemeinsamen Haus des Ex-Paares geblieben ist. Klar ist: Die Kleinen kommen für Laura Maria an erster Stelle. Ein Umstand, den sie in ihrer Story auch noch einmal deutlich betont. "Meine Kinder und meine Familie sind mein größter Halt. Alles, was ich tue, mache ich nur für sie. Sie sind das, was mich glücklich macht und was mir Kraft gibt, auch wenn ich mir vieles anhören muss. Ich bleibe trotzdem stark für meine Kinder", betont die junge Mutter.