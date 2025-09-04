Laura Maria Rypa packt aus: "Habe genauso investiert"
Drama nach der Trennung! Zwischen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi ist alles aus und vorbei. Auf Social Media macht Laura ihrem Frust nun Luft.
Laura Maria Rypa platzt auf Instagram der Kragen.
© IMAGO / Gartner
Bei der Ex-Verlobten vom Superstar Pietro Lombardi (33) scheint es ordentlich zu brodeln. Jetzt heißt es, Laura Maria Rypa (29) würde das Haus nicht gehören. Mehrere Jahre haben sich die Influencerin und der 33-jährige Sänger eine gemeinsame Zukunft aufgebaut. Unter anderem der zukünftige Zufluchtsort und das gemeinsame Eigenheim für ihre Kinder.
Seit wann ist es offiziell aus bei den beiden?
Seit dem 17. August gehen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi getrennte Wege, doch für die zweifache Mutter ist das alles andere als einfach. Neben der Trennungslast muss sie sich mit Vorwürfen und Anmaßungen auf Social Media auseinandersetzen – die alles andere als schön sind. Für Laura ein harter Schlag, da sie über die Haltung der Follower zu einer modernen Beziehung, in der Frau und Mann gleichwertig sind, entsetzt ist:
"Es ist nicht immer so, dass der Mann alles finanziert. Es gibt auch Frauen, die genauso viel tragen. (...) Aber diese Vorwürfe, immer und immer wieder regen mich nur noch auf."
Doch wie kommen die Follower darauf? Hat Pietro hier etwa seine Finger im Spiel?
Mit ihren abschließenden Worten macht die zweifache Mutter eine klare Ansage: "Was denken die Leute eigentlich?!! Wenn man keine Ahnung hat, warum redet man dann überhaupt", schreibt Laura genervt.
Was wirklich hinter den Anschuldigungen steckt, bleibt erstmal offen …