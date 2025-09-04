Laura Maria Rypa packt aus: "Habe genauso investiert"

Seit dem 17. August gehen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi getrennte Wege, doch für die zweifache Mutter ist das alles andere als einfach. Neben der Trennungslast muss sie sich mit Vorwürfen und Anmaßungen auf Social Media auseinandersetzen – die alles andere als schön sind. Für Laura ein harter Schlag, da sie über die Haltung der Follower zu einer modernen Beziehung, in der Frau und Mann gleichwertig sind, entsetzt ist: