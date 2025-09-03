Pietro Lombardi: Traurige Konsequenzen nach Trennung – Laura hat es verraten
Laura Maria Rypa sorgt mit einem emotionalen Instagram-Post für Gesprächsstoff. Einer von Pietro Lombardis schlimmsten Albträumen scheint eingetreten zu sein.
Für Pietro Lombardi dürfte diese verpasste Chance ein harter Schlag sein.
© IMAGO / RHR-Foto
Am 3. September 2025 teilte Laura Maria Rypa (29) ein zuckersüßes Schwarz-Weiß-Video auf Instagram, das für viele ihrer Follower:innen ans Herz ging. Darauf zu sehen: der einjährige Amelio, wie er tapsig losläuft. Von hinten gefilmt, wackelt er auf seinen kleinen Beinen davon, während Laura die Szenen mit rührenden Worten kommentierte: "Er ist nicht mehr aufzuhalten", schrieb sie und setzte ein Herz sowie ein Tränen-Emoji dazu.
Amelio hat eine ganz neue Fähigkeit für sich entdeckt – ein riesiger Meilenstein im Leben eines Kindes und seiner Eltern.
Pietro bekommt bittere Realität nach Trennung zu spüren
So schön der Moment für Laura und ihre Community ist, so traurig dürfte er für Pietro Lombardi (33) sein. Denn seit dem 17. August ist offiziell: Das Paar hat sich getrennt – bereits zum siebten Mal. Pietro zog kurz nach der Verkündung aus, sodass die gemeinsamen Alltagserlebnisse nun weitgehend an Laura hängen bleiben.
Das bedeutet: Sehr wahrscheinlich hat Pietro diesen besonderen Augenblick seines Sohnes verpasst. Für jeden Vater ist es ein Stich ins Herz, ein solches Highlight nur über Social Media oder Erzählungen mitzuerleben.
Der Vergleich zu Leano
Besonders deutlich wird der Unterschied, wenn man auf die Vergangenheit blickt: Als der erste gemeinsame Sohn Leano im Januar 2024 seine ersten Schritte machte, war Pietro offenbar noch dabei. Damals hielt eine unbekannte Person im lila Pulli den kleinen Jungen, während er in Lauras Arme wankte. Das Glück konnte festgehalten werden – ein gemeinsames Familienmoment, den Pietro offenbar live erlebte, weil er die Kamera hielt.
Heute, bei Amelio, sieht es ganz anders aus. Die Trennung hat dafür gesorgt, dass Pietro bei diesem emotionalen Meilenstein nicht anwesend war. Für ihn sind es die traurigen Konsequenzen einer On-off-Beziehung, die immer wieder neue Brüche hinterlässt.
Was bleibt?
Für Laura überwiegt sicher die Freude über Amelios Entwicklung, doch für Pietro dürfte es ein weiterer schmerzlicher Beweis sein, dass Trennungen nicht nur das Paar, sondern vor allem die gemeinsamen Kinder betreffen. Auch wenn er als Vater weiterhin eine wichtige Rolle im Leben seiner Söhne spielt, zeigt sich einmal mehr: Manche Momente lassen sich nicht nachholen – und genau das macht diese verpasste Erinnerung so bitter.