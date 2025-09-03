Pietro Lombardi: Traurige Konsequenzen nach Trennung – Laura hat es verraten

Für Laura überwiegt sicher die Freude über Amelios Entwicklung, doch für Pietro dürfte es ein weiterer schmerzlicher Beweis sein, dass Trennungen nicht nur das Paar, sondern vor allem die gemeinsamen Kinder betreffen. Auch wenn er als Vater weiterhin eine wichtige Rolle im Leben seiner Söhne spielt, zeigt sich einmal mehr: Manche Momente lassen sich nicht nachholen – und genau das macht diese verpasste Erinnerung so bitter.