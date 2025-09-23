Laura Maria Rypa: Radikale Typveränderung nach Trennung

Viele Fans wollen Laura mit neuen Haaren sehen und ermutigen sie zu einem Make-Over. Und wer weiß, vielleicht überzeugen sie die Influencerin ja am Ende. Sollte sie den Gang zum Friseur tatsächlich wagen, könnte die Veränderung richtig radikal werden! „Ich möchte eigentlich einen Bob und dann in ganz blond oder platinblond. Oder kurz und dunkel – ich weiß es nicht”, so die Influencerin nachdenklich. Es bleibt definitiv spannend …