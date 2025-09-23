Laura Maria Rypa: Radikale Typveränderung nach Trennung
Laura Maria Rypa ist frisch gebackener Single – und ready für die nächste, große Veränderung. Was sie nun verraten hat, dürfte für große Augen sorgen.
Laura Maria Rypa denkt über eine Typveränderung nach.
© IMAGO / pictureteam
Neuer Lebensabschnitt, neue Frisur? Viele Frauen wagen eine Typveränderung, wenn sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Und dazu gehört offenbar auch Laura Maria Rypa (29). Die verkündet nämlich nun bei Instagram, dass sie total Lust auf eine neue Frisur hat! Aber welche?
Laura Maria Rypa denkt über Bob nach
Erst vor Kurzem wurde das Liebes-Aus zwischen Laura und DSDS-Star Pietro Lombardi (33) bekannt. Die beiden gehen weiterhin respektvoll miteinander um, Pietro unterstützt seine Ex sogar beruflich! Trotzdem hat sich das Leben der beiden radikal verändert, denn plötzlich sind sie nicht nur Singles, sondern auch alleinerziehende Eltern für ihre gemeinsamen Söhne Leano (2) und Amelio (1)!
Dieses neue Ich will Laura nun mit einem neuen Look unterstreichen. „Ich habe so Lust auf eine Veränderung. Dunkler – mehr in meinen Naturton? Hell lassen, weil es auch echt schön ist? Kurz? Oder doch mal etwas ganz anderes?”, teilt sie mit ihren Followern bei Instagram. Sogar davon, Lust auf einen Bob zu haben, ist die Rede.
Entschieden hat sie sich offenbar noch nicht, da ihre Unsicherheit noch überwiegt: „Ich liebe es ja, wenn man durch die Haare gleich einen ganz neuen Vibe bekommt. Aber gleichzeitig habe ich Angst, dass ich es bereue.” Ob sie den Schritt am Ende also wirklich wagt oder doch kneift?
Mutiges Make-Over?
Viele Fans wollen Laura mit neuen Haaren sehen und ermutigen sie zu einem Make-Over. Und wer weiß, vielleicht überzeugen sie die Influencerin ja am Ende. Sollte sie den Gang zum Friseur tatsächlich wagen, könnte die Veränderung richtig radikal werden! „Ich möchte eigentlich einen Bob und dann in ganz blond oder platinblond. Oder kurz und dunkel – ich weiß es nicht”, so die Influencerin nachdenklich. Es bleibt definitiv spannend …