Pietro Lombardi bestätigt Trennung erstmals selbst – und spricht über potenzielle neue Freundin
Pietro Lombardi hat sich erstmals direkt zu der Trennung von Laura Maria geäußert und auch über das Thema Dating gesprochen.
Pietro Lombardi spricht Klartext bei Instagram.
© IMAGO / Jan Huebner
Vor rund drei Wochen überraschte Laura Maria Rypa (29) ihre Fans mit der Nachricht, dass ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) und sie künftig getrennte Wege gehen werden. Über die Gründe schweigen beide Seiten.
Pietro Lombardi stellt klar: Er hat kein Interesse an anderen Frauen
Während Laura Maria in den vergangenen Wochen immer wieder ausführlich darauf eingegangen ist, wie es für sie weitergehen soll und jüngst erklärte, dass sie den geplanten Hausbau weiter vorantreiben wollte, hielt sich Pietro bedeckt. Kein Wort zur Trennung, stattdessen gute Laune und neue Projekte auf seinem Instagram-Kanal. Das warf bei seinen Fans Fragen auf.
Nun räumt Pietro zumindest in einem Punkt mit den Gerüchte auf und bestätigt indirekt die Trennung von seiner Verlobten. In einem Q & A wird er gefragt, ob er nach dem Liebes-Aus Interesse an anderen Frauen habe. Die klare Antwort des Musikers: “Nein, wenn mich eine Sache gerade nicht interessiert, sind es i-welche anderen Frauen. Weder Treffen noch schreiben sonst noch was, wird es bei mir nicht geben. 100% was zählt ist die Familie”, so Pietro.
Glaubt Pietro noch an Reunion mit Laura Maria?
Eine deutliche Ansage, die nicht nur zeigt, dass der Dreifach-Papa mit den Gedanken gerade noch voll bei seiner Laura ist, sondern in der auch eine gewisse Hoffnung mitschwingt, dass es vielleicht doch noch eine weitere Chance für die Liebe geben könnte. Sieben Mal hat sich das Paar bereits getrennt, gibt es noch einen achten Versuch?
Laura Maria scheint damit nicht zu planen. In ihrer Story sprach die Influencerin jetzt darüber, dass sie gerade bei ihren Eltern wohne, sich aber weiterhin um den Hausbau kümmere. Vorwürfe, dass ihr das neue Eigenheim eigentlich gar nicht gehöre, wies sie zurück. “Ich habe dieses Haus zur Hälfte gekauft, ich habe genauso investiert, ich arbeite dafür, auch wenn das manche nicht sehen wollen”, stellte sie klar.