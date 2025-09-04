Pietro Lombardi bestätigt Trennung erstmals selbst – und spricht über potenzielle neue Freundin

Nun räumt Pietro zumindest in einem Punkt mit den Gerüchte auf und bestätigt indirekt die Trennung von seiner Verlobten. In einem Q & A wird er gefragt, ob er nach dem Liebes-Aus Interesse an anderen Frauen habe. Die klare Antwort des Musikers: “Nein, wenn mich eine Sache gerade nicht interessiert, sind es i-welche anderen Frauen. Weder Treffen noch schreiben sonst noch was, wird es bei mir nicht geben. 100% was zählt ist die Familie”, so Pietro.