Laura Maria Rypa: Schlaflose Nacht nach den Trennungsgerüchten!

Auf der Social Media Plattform "Instagram" öffnet sich Laura Maria Rypa ihren Followern. Sie berichtet von einer schlaflosen Nacht: "Leano bekommt unten zwei Zähne. Ich bin jetzt wach geworden und kann nicht mehr einschlafen." Dazu postet sie ein Bild, wie sie die Hand ihres kleinen Sohnes hält. Danach postet die Freundin von Pietro Lombardi ein Video davon, wie sie mit dem Sprössling der Familie in der Nacht kuschelt und ihn an sich schmiegt. Ein zuckersüßer Moment, auch wenn er der Mama sicher auch Nerven gekostet hat!

Doch wo steckt eigentlich Papa Pietro Lombardi? Von dem fehlt jede Spur! Auf seinem Instagram-Kanal herrscht in der Story gähnende Leere und auch auf dem Profil von Laura Maria Rypa taucht der Sänger nicht mehr auf. Bereits vor wenigen Tagen fiel einer Followerin auf, dass sich das Paar gegenseitig nicht mehr auf Social Media zeigt und der Musiker auch die Beiträge seiner Liebsten nicht mehr liked. Steckt hinter der schlaflosen Nacht von Laura Maria also mehr, als nur ein zahnendes Kind? Das lässt die Influencerin zumindest weiterhin offen. Am Morgen zeigte sie lediglich in ihrer "Instagram"-Story ihre Shopping-Ausbeute des Vortages. Erneut keine Spur von Pietro Lombardi. Irgendwie verdächtig...