Pietro Lombardi: "Schäm dich!" Er rastet komplett aus

In seiner Instagram-Story macht Pietro Lombardi seinem Ärger nun Luft. Er teilt ein Screenshot von besagtem Video und schreibt dazu: "Was für ein Opfer! Feiert sich, weil er bewusst ein Tier mit dem Ball abknallt. Dass so ein Mensch überhaupt Instagram aktiv nutzen darf. Eine Schande mit deinen gekauften Followern. Schäm dich! Geld macht kaputt", beschwert sich der DSDS-Juror. Anschließend lässt er sich in seiner Story weiter über den Prinzen aus. "Alkohol ist keine Ausrede für deine Dummheit", stellt Pietro klar. "Ich hoffe, du siehst das. Wenn du dich stark fühlen willst, komm zu uns ins Gym.", bietet ihm der Sänger an und fragt abschließend: "Was ist mit dir denn los, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank?!".