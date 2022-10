Laura Maria Rypa: So groß ist ihr Baby-Bauch schon!

Auf Instagram nehmen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihre Fans immer wieder in ihren Alltag als Pärchen und werdende Eltern mit. Neben süßen Anekdoten aus ihrem Leben, gibt die hübsche Blondine auch immer wieder ehrliche Schwangerschafts-Updates. Nicht nur berichtete die 26-Jährige bereits, dass sie an böser Schwangerschaftsübelkeit leidet, auch über die ungewollte Verkündung der Baby-News packte sie aus. Jetzt gibt Laura Maria wieder einen privaten Einblick in ihr Leben und zeigt, wie groß ihr Baby-Bauch bereits geworden ist: