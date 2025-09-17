Laura Maria Rypa: Sorge nach mysteriösem Posting – das ist mittlerweile bekannt

Obwohl das Liebes-Aus offiziell ist, zeigt sich: Die beiden wollen offenbar so gut wie möglich als Eltern-Team zusammenhalten – zumindest, wenn man Pietros Aussagen Glauben schenkt. Söhnchen Amelio (1) und Leano (2) leben bei ihrer Mutter, dennoch sehe er seine Kinder mehrmals pro Woche. Auch auf Social Media will der Sänger zeigen, dass er Laura weiterhin wohlgesonnen ist – so lobte er sie mehrfach für ihr Parfüm-Projekt.