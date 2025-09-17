Laura Maria Rypa: Sorge nach mysteriösem Posting – das ist mittlerweile bekannt
Laura Maria Rypa sorgt nach der Trennung von Pietro Lombardi erneut für Aufsehen: Mit einer kryptischen Instagram-Story schockte sie ihre Fans – was steckt dahinter?
Laura Maria Rypa meldete sich am frühen Morgen mit kryptischen Worten.
© IMAGO / Gartner & Instagram/Laura-Maria-Rypa
In den letzten Wochen überschlagen sich die Schlagzeilen rund um Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33). Die endgültige Trennung des Paares gilt inzwischen als sicher, doch ein Rest von Nähe ist geblieben: Pietro unterstützt weiterhin Lauras Projekte, indem er Werbung für ihr Parfüm macht. Doch nun irritierte die Influencerin mit einer mysteriösen Instagram-Story, die ihre Fans in Aufregung versetzte.
Pietro und Laura: Trotz Trennung weiterhin verbunden
Obwohl das Liebes-Aus offiziell ist, zeigt sich: Die beiden wollen offenbar so gut wie möglich als Eltern-Team zusammenhalten – zumindest, wenn man Pietros Aussagen Glauben schenkt. Söhnchen Amelio (1) und Leano (2) leben bei ihrer Mutter, dennoch sehe er seine Kinder mehrmals pro Woche. Auch auf Social Media will der Sänger zeigen, dass er Laura weiterhin wohlgesonnen ist – so lobte er sie mehrfach für ihr Parfüm-Projekt.
Laura selbst meldete sich in den vergangenen Tagen mehrfach bei ihren Followern. Sie bedankte sich für den Rückhalt, erwähnte ihren Ex jedoch nicht. Stattdessen erklärte sie, aktuell mit den Kindern bei ihren Eltern unterzukommen.
Rätselhafte Story aus dem Auto
Für Spekulationen sorgte eine neue Story am frühen Morgen des 17. September: Laura fotografierte sich im Auto – von unten, angeschnallt, im Halbdunkel. Ihr fragender Blick und die Worte „Ihr wisst nicht, was passiert ist …“ lösen sofort Kopfkino aus. Sie ergänzte: „Ich sitze grad’ im Auto und melde mich nachher.“
Die Story ging gegen kurz nach 6 Uhr online – ungewöhnlich früh. Sofort fragten sich die Fans: Wurde sie vielleicht von der Polizei angehalten? Oder steckte etwas anderes dahinter?
Neues Update: Laura wieder zu Hause
Wenig später folgte ein weiteres Posting. Darin zeigte sich Laura erschöpft und mit geschlossenen Augen, die Hand am Kopf. Dazu schrieb sie: „Halleluja … ich liege wieder im Bett. Mir geht’s gut. Ich glaube, nachher habt ihr was zum Lachen.“ Sie sei seit 5 Uhr morgens wach, offenbar handelte es sich also um eine Art nächtlichen Notfall – doch wieso sollten ihre Fans sich dann darüber amüsieren?
Ob Pietro oder die Kinder etwas mit der Situation zu tun haben, ließ sie offen. Sicher ist nur: Die Fans rätseln weiter über die geheimnisvolle Aktion, machen sich noch immer Sorgen um Laura Maria Rypa.
Alles nur ein Missverständnis?
Rund eine Stunde später folgte bereits der nächste Post – diesmal wieder Business as usual: Werbung für ihr Parfüm. Offenbar geht es Laura also gut, auch wenn die kryptischen Storys viele Fragen aufwerfen.
Eines steht fest: Die Follower müssen noch auf eine Auflösung warten. Klar ist aber, dass Laura Maria Rypa nach der Trennung von Pietro Lombardi weiterhin für Gesprächsstoff sorgt – sowohl privat als auch beruflich.