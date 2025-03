Laura Maria Rypa: Termin mit dem Anwalt! Rechtliche Schritte gegen Sarah Engels?

"Diese Frau hat nichts Böses getan", poltert Pietro auf seinem Instagram-Kanal und nimmt seine Verlobte in Schutz. "Ich lasse nicht zu, dass meine Frau hier wirklich gebrochen ist, weil sie nicht verstehen kann, was sie gemacht hat. Das lasse ich nicht zu." Um auf der sicheren Seite zu sein, scheint Laura Maria sich jetzt aber trotzdem mit ihrem Anwalt ausgetauscht zu haben. In ihrer Insta-Story zeigt sie ihren Fans eine Checkliste für den Tag und neben alltäglichen Dingen steht dort auch der Punkt "Call mit Anwalt". Worum es bei dem Gespräch ging und ob die Influencerin über die aktuelle Situation mit Sarah gesprochen hat, ist nicht klar.

Dennoch kann man davon ausgehen, dass Pietro und Laura Maria sich bestimmt juristischen Rat eingeholt haben. Es sieht nicht so aus, als würden die Streithähne ihren Zoff in nächster Zeit beenden können. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es trotzdem: Der Sänger hat seiner Ex ein klärendes Gespräch angeboten. "Laura und ich sind von Herzen bereit, uns mit euch an einen Tisch zu setzen – was vielleicht auch mal fällig ist – um alle Diskrepanzen beiseitezustellen, einfach im Interesse von gewissen Personen", sagt er im Netz. Ob seine Verflossene dieses Angebot wohl annehmen wird?