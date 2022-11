Laura Morante: Nach Trennung - Jetzt teilt sie doch gegen Mike Heiter aus!

In ihrem Statement zur Trennung machte Laura Morante eigentlich klar, dass sie kein böses Wort über ihre einstige Jugendliebe verlieren will. Nun scheint sie dieses Vorhaben jedoch bereits über Bord geworfen zu haben. In ihrer Instagram Story repostete die "Are You The One"-Beauty nun kryptische Zeilen ihrer Influencer-Kollegin "Novalanalove", die sich ebenfalls gerade von ihrem Mann getrennt hat. In dem Posting heißt es zu deutsch: "Manche Dinge funktionieren nicht, weil du etwas Besseres verdient hast". Oh oh, wenn sie damit nicht mal den "Love Island"-Beau meint...

Ob ihr Mike Heiter wohl das Gefühl gegeben hat, dass sie nicht angemessen wertgeschätzt wird? Bislang äußerte sich der Ex von Elena Miras nicht zu den vielsagenden Worten seiner Verflossenen.

