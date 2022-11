Mike Heiter: Das war's! Liebes-Aus mit Laura Morante

Eigentlich hatten Mike Heiter und Laura Morante ganz andere Pläne - in der Vergangenheit sprachen die beiden immer wieder von einer gemeinsamen Zukunft, Heirat und Kindern. Soweit soll es nun jedoch nicht kommen. Der Ex von Elena Miras gab jetzt auf Instagram ganz überraschend in einem Statement die Trennung von der "Are You The One"-Beauty bekannt. Mit diesen Worten richtete er sich nun an seine Community: