Laura Müller: Beauty-OP? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Schmale Nase, süßer Schmollmund und schlanke Figur - Michael Wendlers Freundin Laura Müller ist definitiv ein Hingucker. Doch immer wieder kommen Gerüchte auf, dass die 18-Jährige mit nachgeholfen hat. Was ist dran?

Hat sich Laura die Lippen aufspritzen lassen?

Auf ihrem -Account durften die Fans mal wieder das beliebte Frage-Antwort-Spiel mit ihrem Idol spielen. "Tut eine Lippenunterspritzung weh?", wollte ein neugieriger Follower wissen. Lauras eindeutige Antwort: "Ich bin, wie ich schon oft erwähnt habe, unoperiert. Ich kann nicht sagen, ob eine Lippenunterspritzung wehtut." Bei der 18-Jährigen ist also noch alles, wie Gott es schuf. Eine -OP hat die Influencerin auch wirklich nicht nötig!

Besuch bei Mutti

ist jedenfalls ganz vernarrt in seine hübsche Freundin. Erst kürzlich stellte er sie seiner Mutter Christine vor. Auf Instagram veröffentlichte der Schlagerstar ein gemeinsames Selfie, auf dem alle drei übers ganze Gesicht strahlen. Mutter Wendler war hin und weg von ihrer Schwiegertochter in spe. "Hallo Michael, ich hab mich über euren Besuch gestern aber sowas von gefreut. Euch nach drei Monaten wieder zu umarmen, es war so harmonisch", schrieb sie unter seinen Post.

