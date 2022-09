Laura Müller: Bitteres Finanz-Fiasko! Nun zieht sie die Notbremse

Der Trubel um das Skandalpärchen will einfach nicht abreißen. Nicht nur machten Michael Wendler und Laura Müller aufgrund ihrer ungewöhnlichen Liebe mächtig Schlagzeilen, sondern auch die fragwürdigen Aussagen des "Egal"-Interpreten katapultierten das Paar ins Aus. Das hatte zur Folge, dass den TV-Stars zahlreiche Einnahmequellen von TV-Shows über Werbeverträge von heute auf morgen wegbrachen. Auch Kooperationspartner nahmen von der jungen Influencerin Abstand. Ein Zustand, der die Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer ordentlich in Bedrängnis bringt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Michael Wendler und Ehefrau Laura die gemietete Villa in Florida aufgegeben haben. Überraschend still wurde es auf dem Instagram-Kanal der 22-Jährigen, nach dem die Nachricht an die Öffentlichkeit drang.

Doch nun feiert Laura Müller ihr Social-Media-Comeback und will es allen zeigen! In knappen Bikinis lichtet sich die Frau vom Wendler ab und posiert sexy auf dem gemeinsamen Boot. Ist das etwa der verzweifelte Versuch, wieder mehr Aufmerksamkeit zu generieren, um erneut Werbung für ihren "Onlyfans"-Account zu machen und so die Abwärtsspirale gen Armut zu stoppen? Möglich wäre es, denn erst kürzlich fing das "Playboy"-Model auch an, für die Modemarke "Croquet Jean Forgeron" zu werben. Sie schrieb auf Instagram: "Auch in Florida machen unsere Poloshirts eine richtig gute Figur". Ein weiterer finanzieller Strohhalm, nach dem Laura Müller greift?

Scheinbar versucht Laura Müller mit allen Mitteln, das finanzielle Desaster, was ihr Ehemann angerichtet hat, wieder in Ordnung zu bringen. Selbst wenn sie sich dafür ausziehen muss...