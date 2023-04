Laura Müller: Erschreckende Neuigkeiten! Jetzt rutscht sie völlig ab

Doch Vorsicht! Das Blankziehen im Netz wird schnell zur schlüpfrigen Stolperfalle – warnt eine, die es wissen muss: Ex-"DSDS"-Sternchen Melody Haase zeigte sich ebenfalls freizügig bei "OnlyFans", bereut es inzwischen aber sehr. "Es ist meiner Meinung nach die Einstiegsdroge ins Erotik-Geschäft. Man bekommt Likes und Bestätigung, wird glücklich, verdient Geld und gerät in einen Rausch", so die Sängerin. "Je höher die Zahlen steigen, desto mehr rutscht man in Bereiche rein, mit denen man nie etwas zu tun haben wollte." Für sie fühlte es sich an, als würde man von zu Hause aus seinen Körper verkaufen. Und noch eins hat Melody schmerzlich lernen müssen: "Man kann sich damit privat als auch beruflich viele Möglichkeiten verbauen." Ist das Schmuddel-Image erstmal da, führt so leicht kein Weg zurück. Und das will sie auch Laura klarmachen: "Für mich gehört Laura da nicht rein. Sie kommt aus der Unterhaltungsindustrie", so Melody. Und auch wenn Laura mit ihrem sexy Content locker 50.000 Euro im Monat verdienen kann, findet Haase: "Man muss für Geld nicht alles tun!" Man darf gespannt sein, ob Laura das irgendwann genauso sieht – und den Wendler endlich in die Wüste schickt.

