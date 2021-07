Laura Müller: Heftiger Ausraster! Michael spielt keine Rolle mehr

Isla kann den Gegenwind überhaupt nicht nachvollziehen. "Ich sehe einfach nicht ein, dass Laura so einen heftigen Shitstorm von Leuten da draußen bekommt, die um die 40, 50 sind. Die Kinder haben, die verheiratet sind, die eine Familie haben", schimpft sie in einer Instagram-Story. Die Unternehmerin findet, dass Laura nicht mit Michael Wendler in einen Topf geworfen werden sollte. "Sie hat diesen Mann geheiratet, weil sie ihn liebt. Ihr müsst diesen Menschen nicht an ihrer Seite akzeptieren. Was kann diese Frau bitte dafür?"