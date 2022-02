Laura Müller: Jetzt zieht sie die letzten Register!

Seit bei ihrem Schatzi die Kohle angeblich knapp ist, ist Laura sich nicht mal mehr zu schade, die Fans um Kochtöpfe anzuschnorren! Dabei scheint Michael Wendler gar nicht so pleite zu sein.

Denn Ex-Buddy und jetzt Intimfeind Timo Berger erwirkte in Deutschland einen Vollstreckungsbescheid gegen Michael Wendler. Es ging um 2000 Euro, die Berger auch in den USA hätte einklagen können – damit wären Wendlers Hoffnungen auf eine US-Staatsbürgerschaft begraben worden. Also zahlte er ganz schnell. Geht doch! Und vielleicht reicht es ja auch noch für Lauras Töpfe?