Michael Wendler & Laura Müller: Dramatische Wende! Es gibt keinen Ausweg mehr

Machen die Wendlers jetzt doch noch den Abflug? Sieht ganz so aus, denn ein Bescheid des Landgerichts Hamburg, der InTouch vorliegt, könnte für Michael und seine Gattin Laura die baldige Ausweisung aus den USA bedeuten! Erwirkt hat den "Kostenfestsetzungsbeschluss" der ehemalige Wendler-Kumpel Timo Berger. Und laut diesem Dokument muss Micha nicht nur gut 2000 Euro für Anwalts- und Gerichtskosten an seinen Ex-Buddy zahlen und überdies hinnehmen, dass Berger weiterhin öffentlich erklären darf, dass der Wendler ihm 30 000 Euro schuldet – das Schlimmste ist: In Florida droht dem Schlager-Schwurbler nun ein offizieller Eintrag ins Führungszeugnis!