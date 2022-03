Laura Müller: Mieser Verrat an Michaels Tochter! Sie enthüllt Adelines Geheimnis

Laura verrät Adeline

Eigentlich war Adeline auf ihrem Instagram-Account immer sehr aktiv. Doch vor einigen Monaten ist sie dort plötzlich verschwunden und hat ihr Profil gelöscht. Viele Fans dürften sich gefragt haben, ob sie so versucht hat, dem Drama um ihren Schwurbler-Vater und dessen Ehefrau zu entkommen.

Mittlerweile hat Adeline sich ein neues Instagram-Profil unter einem anderen Namen eingerichtet. Blöd nur, dass ausgerechnet Laura nun ausgeplaudert hat, wie man ihren neuen Account finden kann. In ihrer Instagram-Story verlinkt sie einfach das geheime Profil von Michaels Tochter. Das dürfte nicht unbedingt in ihrem Sinne gewesen sein, denn das Profil ist privat und Addie folgt dort auch nur 40 ihrer engsten Freunde und Familienmitglieder. Auweia! Was sie wohl davon hält, dass Laura ihr Geheimnis verraten hat?

Fiese Abzocke! So betrügen Michael Wendler und Laura Müller ihre Fans: