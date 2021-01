Laura Müller: Nackt-Skandal! Unten ohne Auftritt sorgt für Furore!

Im vergangen Jahr war Laura Müller noch dabei zu sehen, wie sie bei "Let's Dance" alles gab, um sich den ersten Platz zu ertanzen. Doch obwohl die junge Frau von Michael Wendler auf dem Parkett eine souveräne Figur abgab, waren ihre "Let's Dance"-Kollegen stets in großer Sorge um die junge Teilnehmerin. So erklärt Ilka Bessin bei "Pocher - Gefährlich ehrlich": "Bei Laura haben wir eigentlich immer gesagt, sie soll sich eine Jacke anziehen. Und sie soll den Ehevertrag aufsetzen. Wir hatten so elterliche Gefühle für sie." Doch damit nicht genug! Auch beim Thema Unterwäsche sorgte Laura bei den anderen Teilnehmern für mächtig Furore...