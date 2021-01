Michael Wendler & Laura Müller: Heftiger Schlag! Jetzt verlieren sie alles

RTL macht kurzen Prozess

Nach dem schrecklichen Konzentrationslager-Vergleich von Michael sind zahlreiche Fans und Promi-Kollegen auf die Barrikaden gegangen. RTL zog sofort die Konsequenzen und entschied sich dazu, den Verschwörungstheoretiker aus der aktuellen "DSDS"-Staffel zu schneiden. "Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. In Zeiten, in denen es darum geht, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen, wird RTL mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren", erklärt Jörg Graf, Geschäftsführer des Senders RTL, in einer Pressemitteilung.

Auch auf den Pressefotos der Gesangsshow ist der Wendler nicht mehr zu sehen. Er wurde einfach rausgeschnitten. Stattdessen sieht man nur noch die anderen drei Juroren auf den Aufnahmen. Mit seinem Verhalten hat der "Sie liebt den DJ"-Interpret sich dieses Mal selbst ins Bein geschossen...

