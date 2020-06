Laura Müller & Michael Wendler: Baby-Hammer!

Wie Laura nun erklärt, sieht sie es überhaupt nicht ein, dass sie und Michael sich von Claudia vorschreiben lassen, wie sie nach der Hochzeit heißen. So erklärt sie gegenüber "RTL": "Wenn wir ein Kind bekommen, muss ich sie fragen wie unser Kind heißt? Und ob es ein Junge oder Mädchen wird? Welches Brautkleid ich tragen muss?" Autsch! Das hat gesessen. Ein Detail lässt ihre Fans jedoch ganz besonders aufhorchen: Hat Laura in ihrer Rage etwa verraten, dass sie und Michael noch ein Kind wollen? Weiter wollte sich die 19-Jährige dazu jedenfalls nicht äußern. Wir können also gespannt sein...