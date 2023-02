Laura Müller & Michael Wendler: Gesichtet! Verraten sie damit das Baby-Geschlecht?

Zwar ließen Laura Müller und Michael Wendler bereits durchsickern, dass sie das Baby-Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses bereits selbst kennen, dennoch hüllten sie sich in Schweigen, ob es denn ein Junge oder ein Mädchen werden wird. Jedoch scheinen sich nun die Hinweise zuzuspitzen, denn wie die "Bild" jetzt erfahren haben will, dürfen sich die 22-Jährige und der Schlagerstar über einen kleinen Jungen freuen. Die beiden sollen beim Shoppen erwischt worden sein, wobei sie ausschließlich Dinge in ihren Einkaufswagen legten, die man kleinen Jungen kaufen würde.

Geäußert haben sich die werdenden Eltern noch nicht zu dieser vielsagenden Baby-Shoppingtour. Bleibt abzuwarten, wie viel es die Abonnenten auf OnlyFans kosten wird, das Baby-Geschlecht von der schwangeren Laura zu erfahren.

