Laura Müller und Michael Wendler: Liebes-Drama! Die ganze Wahrheit über die Trennungsgerüchte

Nun sind die Wenders also obdachlos, brauchen dringend eine neue Bleibe, wenn sie nicht dauerhaft im Wohnmobil hausen wollen. Aber wohin könnte es einen hoch verschuldeten Verschwörungsschwurbler im Visier der Behörden verschlagen? Nun, offenbar hat der Wendler Gefallen an New York gefunden, zeigte sich dort zuletzt auffallend oft. Aus gutem Grund: Dort kennt ihn keiner, und in der Anonymität des Big Apple kann man leichter untertauchen als in einer überschaubaren Wohnsiedlung in Florida. Zurück nach Deutschland kann er jedenfalls nicht, denn dort ist nach wie vor der Fiskus hinter ihm her, um 1,2 Mio. Euro Steuerschulden einzutreiben. Und auch sonst scheint die alte Heimat kein lockendes Ziel für ihn zu sein: Auf seinem Telegram-Kanal orakelt Michael von einem deutschen Horror-Herbst mit Bürgerkrieg, Lebensmittelnot, totalem Energie-Blackout. In seinem Wendler-Wahn beschwört er die Fans, sich mit Notstromaggregaten einzudecken, und warnt: „Erzählt euren Nachbarn nicht, dass ihr solche Geräte besitzt – sie werden sonst versuchen, euch zu bestehlen.“