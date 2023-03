Laura Müller & Michael Wendler: Offizielles Statement zum bitteren Aus

Offenbar hat die Firma jetzt erst von Lauras Aktivitäten bei "Only Fans" gehört und auch die Skandal-Verhalten ihres Mannes Michael Wendler waren ihnen wohl unbekannt. Doch an der Mütter-Mafia geht nichts spurlos vorbei!

Offenbar gab es eine Beschwerde, die die Firma nun dazu bewegt hat Laura die Zusammenarbeit zu kündigen. "Danke, dass Sie uns informiert und Ihr Feedback geteilt haben. Wir haben notwendige Maßnahmen ergriffen und werden die Zusammenarbeit mit diesem Profil nicht fortsetzen. Wir entschuldigen uns für etwaige Verstöße", heißt es laut "Bild" auf dem Instagram-Profil. Und in einem anderen Post: "Wir unternehmen Schritte, unsere Hintergrundüberprüfung zu verbessern, bevor wir wieder mit einem solchen Profil zusammenarbeiten."

Autsch, das dürfte die 22-Jährige und ihren Mann nicht freuen. Schließlich müssen die beiden ja Geld verdienen, um sich ihr Luxus-Leben in Florida leisten zu können. Immerhin zeigt der Wendler mittlerweile Reue. Gegenüber RTL II erklärte er gerade erst, dass er sich einen Neuanfang wünscht - zu Liebe seiner schwangeren Frau: "Was sie am allerwenigsten braucht, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren. Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren."

Für manche kommt die Reue allerdings etwas zu spät. Denn auch nach der Verkündung für die Baby-Doku hagelt es heftige Kritik! Die Fans sind schockiert, dass dem Musiker eine Plattform gegeben wird. Ob auch das bald bittere Konsequenzen hat?

