Laura Müller: Zieht sie sich nochmal für den Playboy aus?

Schon einmal hat sie sich für den Playboy ausgezogen. Doch würde sie es ein zweites Mal tun? Bekannt ist die Schönheit durch Ehemann Michael Wendler geworden. Doch ganz schnell konnte sie in der Welt der Stars und Sternchen selber Fuß fassen. Neben ihrem erfolgreichen Instagram- und "OnlyFans"-Account machte sie vor allem mit ihrer Erscheinung auf dem Playboy-Cover Schlagzeilen. In ihrem Podcast "Die Wendlers", gemeinsam mit Partner Michael wird genau DAS thematisiert. Ein zweites Mal auf dem Cover? Und was sagt der Wendler dazu?