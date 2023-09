Lavinia Wollny: "Ich bin schwanger und habe diese Probleme!"

Lavinia befindet sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im siebten Monat. Schon kleine Anstrengungen sind für sie eine große Herausforderung. "Ich bin schwanger und habe Probleme", klagt sie. Doch ihr Verlobter Tim hat dafür gar kein Verständnis. "Mir geht es nur noch auf die Nerven!"

Kurzerhand schickt Lavinias Mutter Silvia ihren Schwiegersohn in spe ins Schwangerschaftcamp. "Tim soll jetzt am eigenen Körper merken, was eine Schwangerschaft ist und was eine Frau an Schmerzen mitmacht, um ein Kind auf die Welt zu bringen", findet die Elffach-Mama. Also bindet sie Tim einem riesigen Weißkohl um den Bauch und erklärt: "Drei Kilo Durchschnittsgewicht von einem Baby, Fruchtwasser, die Plazenta. Mann kommt so auf sechseinhalb bis sieben Kilo." Ein ganz schönes Gewicht, das Tim jetzt auch zu spüren bekommt. Doch damit nicht genug! Wenig später wird er an den Wehensimulator angeschlossen. Der sonst so taffe Kerl kann es kaum aushalten. "Das war eine Genugtuung für mich, dass Tim auch mal die Schmerzen erfährt, die ich erfahre. Schadenfreude war schon dabei", sagt Lavinia. Lässt sich nur hoffen, dass Tim sich die frechen Sprüche jetzt endlich verkneift...