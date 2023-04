Lavinia Wollny: Nach Geburt - Ihr Verlobter Tim gibt ein Baby-Update

"Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche. Wir können nicht auf alle Nachrichten eingehen und antworten, da unser Postfach am Explodieren ist", schreibt Tim jetzt in seiner Instagram-Story. Er, Lavinia, Tochter Hailey (auch Motte genannt) und ihr Sohn würden aktuell die Zeit zu viert in vollen Zügen genießen. "Ich bin mit Motte tagsüber bei Lavi und dem Kleinen im Krankenhaus und abends fahre ich mit Motte nach Hause und kümmere mich dann um alles, was ansteht", erzählt er weiter. "Aber natürlich unterstütze ich tagsüber Lavi im Krankenhaus und versuche ihr dort, ein bisschen Arbeit abzunehmen, dass sie etwas zur Ruhe kommt." Was für ein Vorzeigepapa!

Auch interessant:

Familienoberhaupt Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: