Silvia Wollny: Heftiger Ausraster wegen der Schwangerschaft

Lavinia macht ihre zweite Schwangerschaft ganz schön zu schaffen. Als sie und Tim für ihren letzten Türkei-Urlaub vor der Geburt packen, geht ihr plötzlich die Puste aus. "Ich muss mich mal kurz hinsetzen. Weißt du, wie anstrengend dieses ganze Rumgelaufen ist?", sagt sie erschöpft. Doch Tim hat überhaupt kein Verständnis. "Das ist unglaublich. Du hast ja noch gar keinen Bauch. Ich kann jetzt auch noch 10 Kilo zunehmen und sag alle 5 Minuten: 'Ich muss mich mal hinsetzen.' Ihr nutzt das nur aus!" Ein Unding für Lavinia! "Sei du mal schwanger! Hab du mal was in dir", meckert sie ihren Verlobten an.