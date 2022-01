Lavinia Wollny: Bitteres Update vor der Geburt! Die Ärzte sind besorgt

Eine gute Entscheidung. Denn bisher läuft Lavinias Schwangerschaft reibungslos. Trotzdem möchte die Wollny-Tochter ihr Kind nicht auf natürliche Weise auf die Welt bringen. "Ich habe mega Angst vor der Geburt", gesteht sie. Sie wünscht sich einen Kaiserschnitt. Ob Lavinia ihre Meinung doch nochmal ändern wird? Ein paar Wochen bleiben ihr ja noch Zeit...

