Lavinia Wollny: Sie ist schwanger!

Wenig später wurde das Geheimnis gelüftet. Lavinia und ihr Freund Tim werden zum ersten Mal Eltern. "Es ist so unglaublich, seitdem Tag, wo wir erfahren haben, dass wir ein gemeinsames Baby erwarten, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten. Unsere Liebe zu dir wächst von Tag zu Tag und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dabei zu zusehen, wie du wächst", freut sich die werdende Mama via Instagram. Herzlichen Glückwunsch!