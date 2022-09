Lavinia Wollny & Tim Katzenbauer: Baby Nr. 2 für das TV-Traumpaar

Baby Haylie Emilia hat das Leben von Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer auf den Kopf gestellt. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, man kann es fast gar nicht beschreiben. Es ist das Schönste, was uns passieren konnte und wir fühlen uns sehr wohl. Die Kleine hat uns komplett gemacht und ist ein riesiges Geschenk", schwärmt die Tochter von Silvia Wollny im Gespräch mit InTouch Online.

Die kleine Maus entwickelt sich perfekt und die 22-Jährige geht in ihrer Mutterrolle richtig auf. "Ich habe mich gut in die Rolle eingelebt und ich liebe es. Durch meine kleinen Nichten und die Zwillinge hatte ich ja auch schon vorher viel mit Babys zu tun und konnte mir das immer gut vorstellen, mal ein eigenes zu haben", grinst sie. Auch ihre Familie unterstützt die junge Mutter, wo sie nur kann. Und Tim? Packt der auch mit an oder lässt er lieber die Mama machen? "Er ist ein sehr guter Vater! Durch seine eigenen Erfahrungen in einer Großfamilie war er mir von Anfang an die beste Unterstützung, die ich mir hätte wünschen können, auch als ich noch schwanger war", schwärmt Lavinia über ihren Schatz. Kein Wunder also, dass die beiden da schon über Baby Nr. 2 sprechen...